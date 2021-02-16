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5:14   16 Февраля 2021
Общество

"Почту России" могут задействовать для удаленной продажи лекарств по рецептам

"Почту России" могут задействовать для удаленной продажи лекарств по рецептам

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил задействовать госкомпанию в дистанционной торговле рецептурными препаратами.

Организация рекомендовала начать с пилотного проекта по продаже лекарств по рецепту для льготных категорий населения, передают "Известия".

Члены ВСП отметили, что перед реализацией проекта необходимо обеспечить покупателям возможность получать дистанционные консультации у провизоров. "Почта России" готова к этому формату и имеет розничную лицензию на осуществление этой деятельности. Участники фармацевтического рынка выразили поддержку идее дистанционных продаж рецептурных препаратов.

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#продажа #лекарства #почта россии

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