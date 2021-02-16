Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" завершил стрельбы в Японском море

БПК "Адмирал Трибуц" успешно завершил артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.

БПК "Адмирал Трибуц" успешно завершил артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.

Корабль Тихоокеанского флота приблизился к условиям работы в настоящих боевых условиях, сообщает РИА Новости.

"Выполнил комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям, отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу", — указано в сообщении.

Во время работы судно было испытано в трудных условиях: узкое место для прохождения и ведения боя, плохая видимость и другие полевые трудности. Такие задачи в открытом море позволяют проверить подготовку экипажа и судна к выполнению военных миссий, умение проводить бои в различных вариантах тактической обстановки.