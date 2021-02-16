Украина не планирует отказываться от импорта электроэнергии из РФ

Киев не собирается отказываться от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона, сообщил глава правления энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Киев не собирается отказываться от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона, сообщил глава правления энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Закупки были возобновлены в феврале 2021 года. Пока что сведений об их прекращении нет, информирует РИА Новости.

"До конца отопительного сезона, действительно, мы не ожидаем никаких ограничений технических импорта", — рассказал Кудрицкий.

Энергия из России сейчас выполняет на Украине важную роль — гармонизирует электросистему государства, пока недостаток мощностей в стране не сменится на избыток. Изменение ситуации прогнозируют на март текущего года, когда будут отремонтированы ТЭЦ, АЭС и приедет заказанный к зиме уголь.