Новый вирус-мутант из Великобритании найден в еще 10 странах мира

Шотландские ученые обнаружили еще один штамм коронавируса в Великобритании, которая успела распространиться в десяти странах.

Шотландские ученые обнаружили еще один штамм коронавируса в Великобритании, которая успела распространиться в десяти странах.

Штамм получил название B1525 и был выявлен путем секвенирования образцов вируса в Дании, где выявлено уже 35 случаев заражения. Отмечается, что 32 заразившихся наблюдается в Великобритании, еще 12 в Нигерии. Об этом сообщила газета The Guardian.

Новый штамм отличается от ранее обнаруженного кентского штамма коронавируса мутацией в шиповидном белке. Эксперты призвали власти страны увеличить число тестов на COVID-19. На прошлой неделе в Британии было выявлено две мутации коронавируса, которые, по мнению специалистов, "вызывают беспокойство".