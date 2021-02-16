Экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка

Бывший депутат Рады от партии "Свобода" Олег Гелевей напал с ножом на посетителя кофе, который зашел в заведение поужинать.

Бывший депутат Рады от партии "Свобода" Олег Гелевей напал с ножом на посетителя кофе, который зашел в заведение поужинать.

Бывший депутат с другом обратили внимание, что официантка общается с клиентами на русском языке, что не так давно запретили на законодательном уровне, сообщает "Страна.ua".

Обслуживание не на государственном языке вызвало недовольство у Гелевея и его ранее судимого товарища. Они начали предъявлять девушке обвинения, причем свидетели утверждают, что оба мужчины были пьяны в момент конфликта.

Один из посетителей заступился на сотрудницу кафе, в ходе перепалки экс-депутат схватился на нож и попытался зарезать оппонента. После ножевого ранения пострадавший был госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело о хулиганстве.