СМИ рассказали о возвращении Дональда Трампа в политическую жизнь

Бывший президент США Дональд Трамп планирует вернуться в политику, а прервать свое молчание он намерен в рамках интервью для СМИ.

Бывший президент США Дональд Трамп планирует вернуться в политику, а прервать свое молчание он намерен в рамках интервью для СМИ.

Трамп готовится к новому этапу в жизни и ищет способы восстановления своей власти. Союзники экс-главы Белого дома ожидают, что он после длительного молчания вновь начнет давать интервью дружественным СМИ. Трамп также обсуждал с политическими консультантами возможность помощи республиканцам в выборах в Палату представителей и Сенат, которые состоятся в 2022 году. Об этом сообщило агентство AP.

В ближайшее время люди будут больше слушать о Трампе, заявил его помощник Джейсон Миллер. Бывший президент США готов "восстанавливать Республиканскую партию", заявил американский сенатор Линдси Грэм, республиканец от штата Южная Каролина, который общался в субботу с Трампом.