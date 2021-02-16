Евросоюз назвал условия для заказа вакцины "Спутник V"

Заказ вакцины "Спутник V" для Евросоюза возможен после ее сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Заказ вакцины "Спутник V" для Евросоюза возможен после ее сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила в беседе с газетой Les Echos, что для централизированного заказа вакцины для ЕС есть два предварительных условия. Разработчики российской вакцины должны сделать запрос в EMA, как и все другие лаборатории.

Глава Еврокомиссии отметила, что для этого должен быть предоставлен полный доступ на производственные площадки. По ее словам, производство вакцин связано с рисками — в ЕС должны убедиться, что все находится под контролем.