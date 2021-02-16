Исследование показало, сколько зарабатывают российские фрилансеры

Среднегодовой темп роста российского рынка фриланса до 2025 года составит 20 процентов, рынок вырастет до 102 млрд долларов. Это показало исследование консалтинговой компании PwC.

Среднегодовой темп роста российского рынка фриланса до 2025 года составит 20 процентов, рынок вырастет до 102 млрд долларов. Это показало исследование консалтинговой компании PwC.

Отмечается, что 25 процентов компаний намерены заменить фрилансерами до 30 процентов сотрудников. Половина спроса на работников подобного формата в РФ формируется компаниями с оборотом до 100 млн рублей. Исследование показало, что 64 процента фрилансеров в России зарабатывают до 30 тысяч рублей в месяц. Возраст 85 процентов таких рабочих меньше 45 лет.

Число фрилансеров в России в 2020 году выросло до 14 млн человек, в 2014-м их число составляло три миллиона. Россия в 2020 году вошла в десятку стран по объему рынка фриланса в денежном выражении. Прогнозируется, что объем рынка фриланса до 2025 года вырастет до 1,84 трлн долларов.