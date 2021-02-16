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1:52   16 Февраля 2021
Общество

Роспотребнадзор оценил действие "ЭпиВакКороны" против штаммов коронавируса

Роспотребнадзор оценил действие "ЭпиВакКороны" против штаммов коронавируса

Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" показала свою эффективность против новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Ученые проверили действенность препарата против британской, южноафриканской и бразильской мутаций коронавируса. Характерные для новых штаммов коронавируса мутации не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины "ЭпиВакКорона".

Входящие в состав прпарата пептиды в высокой степени консервативны, отмечает ведомство. Центр постоянно отслеживает все мутации, которые могли бы повлиять на эффективность разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" прививки.

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#вакцина #штаммы #коронавирус #ЭпиВакКорона

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