Роспотребнадзор оценил действие "ЭпиВакКороны" против штаммов коронавируса

Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" показала свою эффективность против новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" показала свою эффективность против новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Ученые проверили действенность препарата против британской, южноафриканской и бразильской мутаций коронавируса. Характерные для новых штаммов коронавируса мутации не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины "ЭпиВакКорона".

Входящие в состав прпарата пептиды в высокой степени консервативны, отмечает ведомство. Центр постоянно отслеживает все мутации, которые могли бы повлиять на эффективность разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" прививки.