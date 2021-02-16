Украинский нардеп Гео Лерос призвал СНБО ввести санкции против "Квартала 95"

Студия "Квартал 95" должна быть подвергнута санкциям со стороны совета национальной безопасности и обороны Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины Гео Лерос.

Студия "Квартал 95" должна быть подвергнута санкциям со стороны совета национальной безопасности и обороны Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины Гео Лерос.

Причиной таких высказываний стала продажа российскому телеканалу "СТС" передачи "Лига смеха". По словам Лероса, съемки шоу пройдут в Москве. Что бы этого не допустить, необходимо ввести ограничения против ООО "Квартал 95" и его бенефициаров.

В своем Facebook нардеп отметил, что вместе с правами на передачу, студия продала еще и сценаристов. "Лигу смеха" до победы на выборах президента Украины вел Владимир Зеленский. Политик до сих пор владеет правами на торговую марку и получает роялти от студии, заявил Лерос.