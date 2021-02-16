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1:21   16 Февраля 2021
Политика

Украинский нардеп Гео Лерос призвал СНБО ввести санкции против "Квартала 95"

Украинский нардеп Гео Лерос призвал СНБО ввести санкции против "Квартала 95"

Студия "Квартал 95" должна быть подвергнута санкциям со стороны совета национальной безопасности и обороны Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины Гео Лерос.

Причиной таких высказываний стала продажа российскому телеканалу "СТС" передачи "Лига смеха". По словам Лероса, съемки шоу пройдут в Москве. Что бы этого не допустить, необходимо ввести ограничения против ООО "Квартал 95" и его бенефициаров.

В своем Facebook нардеп отметил, что вместе с правами на передачу, студия продала еще и сценаристов. "Лигу смеха" до победы на выборах президента Украины вел Владимир Зеленский. Политик до сих пор владеет правами на торговую марку и получает роялти от студии, заявил Лерос.

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#зеленский #Квартал 95 #Лига смеха

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