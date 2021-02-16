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1:06   16 Февраля 2021
Общество

СМИ сообщили об отставке вице-губернатора Петербурга Евгения Елина

СМИ сообщили об отставке вице-губернатора Петербурга Евгения Елина

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин подал заявление об отставке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя аппарата чиновника.

Собеседник агентства дал утвердительный ответ на соответствующий вопрос. При этом в беседе с РИА Новости он не уточнил, когда Елин уходит с поста и кто может занять его кресло. Петербургские СМИ сообщают, что Елин уходит с поста вице-губернатора 1 марта.

Елин координирует городской комитет имущественных отношений, комитет по государственному заказу, комитет по экономической политике и стратегическому планированию. Также он занимается работой горкомитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

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#петербург #смольный #Евгений Елин

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