Германия отказалась афишировать пакет мер по "Северному потоку — 2"

Министерство иностранных дел и энергетики Германии проигнорировало вопросы о переговорах с Евросоюзом, направленных на разрешение разногласий с США по "Северному потоку — 2".

Министерство иностранных дел и энергетики Германии проигнорировало вопросы о переговорах с Евросоюзом, направленных на разрешение разногласий с США по "Северному потоку — 2".

Накануне журнал Spiegel анонсировал некий "стратегический пакет" Германии, который мог бы удовлетворить США, препятствующие строительству газопровода. В рамках обсуждений было предложено прекратить подачу газа при условии нарушений Россией прав человека или международного права.

Представительница Минэнерго Беате Барон в беседе с РИА Новости отказалась комментировать переговоры относительно "Северного потока — 2".

"Любые возможные переговоры и консультации мы ведем непублично <...> я не могу это ("пакет" мер. — Прим. ред.) ни подтвердить, ни опровергнуть", — заявила она.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Хайко Маас заявил о планируемых переговорах Берлина с новой американской администрацией Джо Байдена по "Северному потоку — 2".