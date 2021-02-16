СМИ назвали интерес мира к "Спутнику V" дипломатической победой России

Обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско напомнила, как за год настороженное и враждебное отношение к российской вакцине "Спутник V" сменилось востребованностью и уважением.

Обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско напомнила, как за год настороженное и враждебное отношение к российской вакцине "Спутник V" сменилось востребованностью и уважением.

Создателей препарата поначалу пытались подловить на нарушении стандартов и норм, утвержденных международными научным сообществом, рассказала журналистка по данным РИА Новости.

"У Кремля много проблем в других областях, но это безупречная и бескомпромиссная победа, за которую он может ухватиться", — рассказала эксперт по политике в области здравоохранения в Университете Содружества в Ричмонде Джудит Твигг.

Решающее значение в процессе принятия "Спутника V" сыграла публикация в журнале The Lancet, который является авторитетнейшим медицинским изданием в мире. После него вакцина стала по-настоящему востребована и снискала признание у большого числа ученых из множества мировых стран, а главы ряда государств выразили интерес к лекарству.