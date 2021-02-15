Петербургские депутаты-оппозиционеры встретились с главой МИД Финляндии

Депутаты Заксобрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский тайно провели беседу в финском генконсульстве.

Депутаты Заксобрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский тайно провели беседу в финском генконсульстве.

Участие в ней также приняли министр иностранных дел Финляндии, посол и исполняющий обязанности консула, пишет ФАН. Со стороны оппозиции России присутствовали председатель общественного совета "Южный берег Финского залива" Олег Бодров, экологическая активистка и представитель "Гринписа" Варвара Яровая и историк петербургского Европейского университета Никита Ломагин.

Согласно данным источника, на встрече обсуждались итоги протестных митингов, которые прошли в Санкт-Петербурге и грядущие акции. Отмечается, что недавно эксперты выразили сомнения в деятельности депутата Вишневского. Репутация Максима Резника же пострадала после скандала с наркотиками.