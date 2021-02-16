Немецкий эксперт: при Байдене появилась надежда на компромисс США по «СП–2»

Санкции США были серьезным препятствием для немецких компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2», но Германия всегда выступала против подобных мер, объясняя «американским друзьям», что этот проект выгоден всей Европе, а не только ФРГ.

Санкции США были серьезным препятствием для немецких компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2», но Германия всегда выступала против подобных мер, объясняя «американским друзьям», что этот проект выгоден всей Европе, а не только ФРГ.

Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил генеральный директор Восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс, который по видеосвязи принял участие в политическом ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Хармс напомнил, что «Северный поток – 2» строится на средства не на средства немецких налогоплательщиков, а на деньги компаний.

Сейчас, по словам чиновника, появилась надежда, что при администрации нового американского президента Джо Байдена США и Европа придут к компромиссу в более широком соглашении о трансатлантическом энергетическом партнерстве и «Северный поток – 2» все-таки будет достроен.

Отвечая на вопрос ведущего телепередачи Евгения Попова о том, каким может быть этот компромисс, а также о том возможна ли продажа части газопровода американцам, шведам или полякам, Михаэль Хармс заявил, что такой вариант не представляется ему реалистичным.

«Реалистичнее мне кажется предложение, которое немецкое правительство озвучило в прошлом году, что немецкое правительство будет субсидировать терминалы для импорта американского сжиженного газа, и то, что уже немецкое правительство сделало, даны гарантии энергетической безопасности Украины», — заявил немецкий чиновник.

При этом он напомнил, что федеральное правительство Германии как раз приложило достаточно усилий к продлению российско-украинского транзитного договора сроком на пять лет.

В заключение беседы телеведущая Ольга Скабеева поинтересовалась у немецкого чиновника, как обстоят дела с отоплением жилых домов в Германии в условиях февральского похолодания. В ответ Хармс заверил ее в том, что никаких проблем с отоплением в Германии нет, но он, тем не менее, выступает за углубление российско-германского сотрудничества в сфере поставок газа.