Главной проблемой Европы является ее уверенность в правильности собственной морали и в своем праве всех поучать, не замечая бревна в собственном глазу.

Главной проблемой Европы является ее уверенность в правильности собственной морали и в своем праве всех поучать, не замечая бревна в собственном глазу.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает политолог из Германии Александр Рар, комментируя недавнее заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности Москвы разорвать отношения с Евросоюзом в случае продолжения санкционного давления.

Европа, по словам немецкого политолога, в первую очередь позиционирует себя именно, не как экономическое или военное объединение, а как союз стран, объединенных общими либеральными интересами. И именно с этих позиций Европа встраивает отношения с Россией.

«Поэтому всегда в отношения с Россией будет вмешиваться эта правозащитная нотка, эта поддержка гражданского общества. Европа фактически будет хотеть при любом сотрудничестве, чтобы Россия была демократическим партнером и соблюдала бы демократические правила», — пишет Рар.

Европа говорит, что она готова к диалогу с Россией, но только при условии, что Россия воспримет ее точку зрения, а сама Европа не будет воспринимать российский консерватизм, который она называет «средневековьем».

Россия же не заинтересована в диалоге на таких условиях, справедливо считая их унизительными. В этом, по словам эксперта, и заключается проблема.

«Настоящий диалог получится только при смене элит: или в России, если к власти придут абсолютно проевропейские силы, которые будут подчиняться европейским правилам демократии, или в Евросоюзе, если там придут силы, которые будут опять ориентироваться на прагматичные интересы. Тогда диалог получиться», — считает Александр Рар.

Европа привыкла за три десятилетия, прошедшие с падения берлинской стены, считать себя хозяйкой мира. Там считают необходимым защищать российского блогера Алексея Навального, но забывают, что в этом случае нужно быть последовательными и защищать также и журналиста Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, которым в США грозит пожизненное заключение.

Европейские элиты уверены, что именно они могут определять правила игры и в глобализации, и в экономике, что именно они создают для демократических обществ правила, по которым те должны создавать свои политические институты. Также в Европе уверены, что европейское право должно быть распространено во всем мире.

Кроме того, в Европе по-разному смотрят на участников протестов – тех, что недавно произошли в США, и тех, что происходят в России или постсоветских странах.

«То есть получается протестующих у Капитолия надо сажать в тюрьму под громкие аплодисменты западной прессы, а когда в Грузии или на Украине штурмуют парламенты либеральные силы, то это хорошо, это святая святых, — подчеркивает Рар. — Помилуйте, Европа не может критиковать одну сторону и закрывать глаза на то, что происходит у себя».

В заключение политолог отметил, что пришло время Европе признать ЕАЭС (Евразийский экономический союз) добросовестным, доброкачественным партнером. Более того, европейцам следует вместе с ЕАЭС создавать концепцию общего пространства от Лиссабона до Владивостока, в котором можно было бы мирно жить, как в общем доме.