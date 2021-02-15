Бизнесмен Потанин побил рекорд по богатству в России

Состояние предпринимателя Владимира Потанина достигло отметки в 30 миллиардов долларов. Такой рекорд впервые устанавливается в истории России.

Состояние предпринимателя Владимира Потанина достигло отметки в 30 миллиардов долларов. Такой рекорд впервые устанавливается в истории России.

Потанин оказался на первом месте в российском списке Forbes. Бизнесмен скопил рекордную сумму средств, несмотря на компенсацию за аварию в Арктике. В результате разлива топлива в Норильске, металлургическая компания Потанина должна была выплатить 146 миллиардов рублей за нанесение ущерба окружающей среде.

Причиной обогащения совладельца "Норникеля" стал рост котировок акций металлургического гиганта. Стоимость акций по состоянию на 15 февраля достигла 26 290 рублей за штуку, в то время как 30 декабря цена составляла 23 682 рубля.