ПФР может перейти на автоматическое начисление пенсий в 2021 году

Сервис автоматического начисления пенсий может появиться в России до конца нынешнего года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Сервис автоматического начисления пенсий может появиться в России до конца нынешнего года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Министр считает, что процедура формирования пенсий должна стать максимально понятной. Этим должен заняться Пенсионный фонд России.

"Я считаю, что нам нужно на себя взять амбициозную задачу — до конца 2021 года обеспечить сервис проактивного назначения пенсий для наших граждан, которые не достигли пенсионного возраста", — подчеркнул Котяков во время представления нового главы ПФР Андрея Кигима.

Прежним главой ПФР был Максим Топилин. Его освободили от этой должности на прошлой неделе.