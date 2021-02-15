Верховный суд РФ внес изменения в УК по отношению к подросткам

Воспитательные меры будут назначаться для несовершеннолетних за уголовные проступки. Такое положение было внесено в законопроект о введении в УК понятия "уголовные проступки".

Воспитательные меры будут назначаться для несовершеннолетних за уголовные проступки. Такое положение было внесено в законопроект о введении в УК понятия "уголовные проступки".

В Уголовном кодексе будет предусмотрено наказание "с применением принудительной меры воспитательного воздействия". Соответствующая мера предназначена для несовершеннолетних граждан, которые совершили уголовные проступки. При этом от уголовной ответственности они будут освобождаться.

Сохранится положение, которое освобождает подростков от наказания при совершении преступления небольшой или средней тяжести, не относящееся к уголовному проступку. Однако по отношению к несовершеннолетнему будут применены принудительные воспитательные меры.

Нарушитель, который не достиг возраста 18-ти лет, может быть передан под надзор родителей, либо специализированного государственного органа. Кроме того, несовершеннолетнему могут ограничить досуг.