Добыча нефти в Техасе рухнула на миллион баррелей в день из-за холодов

Температура в Пермском бассейне (штат Техас) достигла рекордных показателей, упав до минус 18 градусов. Погодные условия привели к большим потерям американской нефтяной компании.

Температура в Пермском бассейне (штат Техас) достигла рекордных показателей, упав до минус 18 градусов. Погодные условия привели к большим потерям американской нефтяной компании.

Менеджер хедж-фонда Black Gold Investors LLC Гари Росс рассказал, что потери составили миллион баррелей в день. Показатель является значительным ущербом для центра сланцевой индустрии США, пишет Bloomberg.

Из-за сильных морозов произошло закрытие скважин, сбой работы дорожного транспорта и отключение электроэнергии. Более того, суровые холода привели к поломке оборудования на нескольких газоперерабатывающих заводах Пермского бассейна.

При этом похолодание увеличило спрос на топливо. Цена нефти марки WTI выросла на 2%, составив 60,6 доллара за баррель.