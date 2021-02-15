Назван список продуктов, которые всегда должны быть в холодильнике

Американский диетолог и шеф-повар Эбби Геллман рассказала о трех важных продуктах, которых будет достаточно для рациона на неделю.

Американский диетолог и шеф-повар Эбби Геллман рассказала о трех важных продуктах, которых будет достаточно для рациона на неделю.

Несмотря на то, что холодильник диетолога всегда забит под завязку, самыми главным продуктом она считает куриные яйца, которые богаты белком и необходимыми для организма веществами: 13 витаминов, включая витамин D, а также холин, лютеин и зеаксантин.

Не менее полезным диетолог назвала греческий йогурт. Это универсальный ингредиент при готовке. Его можно подавать как с фруктами и орехами, так и с жареным картофелем, курицей или тунцом.

"В нем много питательных веществ и 15 граммов белка на одну порцию.Это хороший источник кальция, витамина B12 и многого другого", – рассказала Геллман.

Не стоит пренебрегать миндальным молоком. Это не только вкусный, но и питательный продукт. Оно позволяет восполнить недостаток витамина D и кальция. Продукт рекомендуется людям, которые придерживаются растительной диеты или не употребляют обычное молоко.