Погребинский: Россия могла бы экономически задавить Украину, но не делает этого

Москве следовало бы жестче реагировать на регулярные заявления киевских властей о том, что Украина якобы воюет с Россией. Однако российская сторона вместо этого продолжает поддерживать Украину, поставляя ей топливо и электроэнергию.

Москве следовало бы жестче реагировать на регулярные заявления киевских властей о том, что Украина якобы воюет с Россией. Однако российская сторона вместо этого продолжает поддерживать Украину, поставляя ей топливо и электроэнергию, а также позволяя зарабатывать на транзите газа в Европу.

Такое мнение в эфире телеканала ТВЦ высказал украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению эксперта, со стороны России нормальной реакцией на постоянные обвинения в «агрессии» стала бы полная остановка транзита газа через украинскую территорию, что лишило бы Украину заработка в размере 2,5 – 3 миллиардов долларов, а также отказ поставлять Украине электроэнергию и уголь. Тем более, что Кремль регулярно отвергает обвинения со стороны Киева в свой адрес и осуждает подобную риторику.

«Представляете, насколько неравные силы, учитывая, что Российская Федерация на телеканалах говорит: "Это нехорошо, неправильно". И понятно, что в значительной мере это и есть позиция Кремля и все такое, что нехорошо и неправильно, — напомнил Погребинский. — Но другой рукой "говорит": "Ну мы все равно газ будем транзитировать, горючку можем продавать, электроэнергию, будем спасать Украину, которая сейчас находится перед угрозой веерных отключения, будем продавать"».

При этом украинский политолог предположил, что Москва, поступая подобным образом, проявляет заботу о «русском мире» на Украине, так как, если она не будет помогать, то энергетический кризис – отключение света и тепла в условиях суровой зимы – коснется всех украинцев.

Но в сложившейся ситуации возникает ощущение какой-то двусмысленной политики, которая связана именно с ответной реакцией России на откровенно враждебные заявления Украины.

«Раз украинское руководство регулярно говорит о том, что Украина находится в состоянии войны с Россией, то непонятна в этой ситуации реакция России. Я слышу, россияне говорят:"Ну так объявите войну" и так далее. Причем здесь "объявите"? Это дело России как-то на это отреагировать», — объясняет Погребинский.

Также политолог добавил, что непонятна и позиция украинских властей, которые постоянно говорят, что страна воюет с Россией, но при этом требуют обеспечить им сохранение заработка на транзите российского газа в Европу. В этом вопросе, по его словам, есть смысл и самим европейцам задуматься, стоит ли им продолжать покупать газ, поступающий по украинской трубе. Так же удивляет и то, что украинское руководство, не забывая говорить о войне с Россией, просит у Москвы помощи с поставками горючего и электроэнергии, отметил Погребинский в заключение.