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21:00   15 Февраля 2021
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева оправдалась за мат и агрессию из-за парковочного места

Жена Игоря Николаева оправдалась за мат и агрессию из-за парковочного места

Супруга артиста Игоря Николаева раскрыла подробности конфликта с соседкой, певицей Миленой Дейнегой. По словам жены певца, она стала жертвой провокации со стороны исполнительницы.

Жена музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова пролила свет на скандал с артисткой Миленой Проскуряковой. Причиной раздора послужило парковочное место, которое занял концертный директор певицы. По словам исполнительницы, ее менеджер был вынужден занять место Проскуряковой, но оставил номер телефона, чтобы с ним могли связаться. Утром он обнаружил гневные сообщения от супруги музыканта. Недавно Проскурякова раскрыла причины своего поведения.

"Девушка хайпует, а вы верите! Она не рассказывает всех обстоятельств! Они не только встали на наше место, но сделали это специально. Она знала, что это место принадлежит нам и все равно разрешила своему директору припарковаться. Более того, мы звонили по телефону, который был оставлен на лобовом стекле в течение часа. Никто не взял трубку и мы сами были вынуждены парковаться на чужом месте", — объяснила Проскурякова.

Супруга Игоря Николаева заявила, что намерена решить конфликт с Дейнегой через суд. Отныне она будет общаться с соседкой только от имени адвоката. Проскурякова подчеркнула, что не может обойтись без участия правозащитника, так как певица якобы славится взрывным характером.

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#Милена Дейнега #Юлия Проскурякова #Игорь Николаев

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