Глава МИД Финляндии заявил о важности диалога ЕС с Россией

Евросоюзу важно найти решения для обеспечения активного обмена мнениями между Брюсселем и москвой, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Евросоюзу важно найти решения для обеспечения активного обмена мнениями между Брюсселем и москвой, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Об этом он рассказал по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы считаем очень важным, чтобы нашлись решения, которые обеспечивали бы активный диалог, активный обмен мнениями между ЕС и Россией", — подчеркнул министр.

Помимо этого, Хаависто добавил, что в ЕС было "тяжело воспринято" решение о высылке из России трех дипломатов стран-членов Евросоюза. Также финляндский министр указал на глубокие связи Брюсселя и Москвы по линии предприятий и в реализации совместных торгово-экономических проектов.