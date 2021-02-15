20:55 15 Февраля 2021Общество
Защищающая сторожевую собаку гусыня стала героем популярного видеоролика
Гусыня по кличке Салли отгоняла от собаки приставших коз. Видео умилило пользователей Сети.
Гусыня по кличке Салли отгоняла от собаки приставших коз. Видео умилило пользователей Сети.
Видео, снятое у себя во дворе, опубликовала жительница американского штата Джорджия. Она рассказала, что гусыня Салли полюбила собаку Розу и теперь она каждый день "защищает" ее от коз.
Комментаторов умилило отношение гуся к собаке. Пользователи Сети оставили восхищенные отзывы под видео: "Гусь — телохранитель собаки", "Это лучшее, что я видел за весь день", "Как мило и смело со стороны гусыни".
Один из юзеров попытался объяснить поступок птицы. По его мнению, гусыня приревновала собаку, потому что считает ее своей возлюбленной.