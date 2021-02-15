Ищенко: терпение РФ истощилось, она не станет уговаривать Европу «дружить»

Глава МИД Сергей Лавров назвал Евосоюз инициатором последовательного разрыва отношений с Россией. По словам министра, отчуждение происходит уже на протяжении многих лет, а «каркас отношений» сознательно разрушается европейской стороной.

Глава МИД Сергей Лавров назвал Евросоюз инициатором последовательного разрыва отношений с Россией. По словам министра, отчуждение происходит уже на протяжении многих лет, а «каркас отношений» сознательно разрушается европейской стороной.

На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если со стороны Брюсселя будут введены санкции, создающие риски для чувствительных сфер секторов экономики РФ. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что Россия обозначила четкую позицию в отношении ЕС.

«Лавров озвучил факт – Европа является инициатором разрыва отношений с Россией. По-моему, это очевидно. И уже были соответствующие предупреждения российских властей о том, что терпение России истощилось, она не считает нужным больше уговаривать Европу "дружить домами"., — высказался эксперт в эфире Radio Sputnik.

Политолог напомнил, что у Москвы есть альтернативные союзники и партнеры, с которыми она может развивать взаимовыгодные отношения, а «на Европе свет клином не сошелся». По его мнению, очевидны и итоги политики Европы в отношении РФ.

«Европа находится в кризисе. Это кризис американоцентричной системы мира. Она рухнула, а Европа была составной частью этой системы. И сейчас она несет даже большие издержки. Потому что США пытаются продлить свое существование путем политического каннибализма, то есть путем разрушения Европы»— заключил Ищенко.

Лавров объяснил, что своего рода поворотным пунктом в отношения РФ и ЕС стал 2014 год, когда на Украине случился государственный переворот и «Евросоюз показал по большому счету свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне переворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша».