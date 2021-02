Кедми: Байден бояться, что крымские ПВО уничтожат американские самолеты

Недавнее приглашение украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия стран НАТО проводить свои военно-воздушные операции в небе над Крымом является полным безумием, так как президент США Джо Байден намерен избегать прямых военных столкновений с РФ.

Такое мнение в эфире интернет-канала Iton Tv высказал военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми.

По его словам, новый глава Белого дома делает ставку на экономическую и политическую изоляцию Москвы, и при этом в его планы не входит создание ситуаций, грозящих прямым столкновением с российскими военными.

«Посмотрим, насколько видение американских интересов у Байдена отличается от Трампа, — заявил израильский политолог. — Байден что, завтра пойдет воевать с Северной Кореей? Нет. Он пойдет воевать с Ираном? Нет. Он пойдет воевать за Украину? Нет. Он пошлет свои корабли поддержать военный альянс Грузии, Молдовы и Украины, а американские эсминцы будут прикрывать резиновые лодочки этих трёх «мировых морских держав»?.. Нет».

При этом Кедми напомнил, о том, каким был ответ России на идею Криклия «открыть» небо над Крымом для американских самолетов под предлогом того, что полуостров якобы является «украинской территорией». В России, по словам политолога, на это заявили, что Украина может приглашать кого угодно куда угодно, но первый же самолет НАТО, появившейся в российском воздушном пространстве, и над Крымом в том числе, будет немедленно сбит.

«Сегодня, реально, Байден должен будет посмотреть, на что у него есть силы, и что ему делать, но пока все остановили», — добавил Кедми.

