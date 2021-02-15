Россия обезопасилась от шантажа Украины, сделав ставку на порт Усть-Луге

Руководство России развивает транспортные проекты в Усть-Луге, что позволит полностью отказаться от транзита грузов через территорию Украины, заявил экономист Василий Колташов.

Руководство России развивает транспортные проекты в Усть-Луге, что позволит полностью отказаться от транзита грузов через территорию Украины, заявил экономист Василий Колташов.

По его словам, уже сейчас российский транзит через Украину существенно снизился на фоне нестабильного поведения Киева.

"Вопреки правилам Всемирной торговой организации (ВТО), украинская сторона активно вводит экономические санкции, поэтому безопасность поставок выходит на первый план", — сказал он.

Стоит отметить, что российская компания "Металлоинвест" приняла решение об отказе от услуг Южного порта в Одесской области. Теперь транспортировка отечественной руды осуществляется исключительно через терминал "Ультрамар" в Усть-Луге.

Развитие собственных транспортных проектов на сегодняшний день имеет для России стратегическое значение. Это также поможет отказаться от услуг прибалтийских стран, политика которых в последние годы стала через чур агрессивной по отношению к Кремлю.

Теперь компании из Латвии, Литвы и Эстонии будут вынуждены искать себе новых клиентов. Политики этих государств сами загнали себя в такую ситуацию, обеспечив полный упадок портовой индустрии, подытожил специалист.