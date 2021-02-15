Европейские газовые запасы "тают" из-за "Зверя с Востока — 2"

Подземные хранилища Европы продолжают "таять" из-за холодного фронта, названного по аналогии с сильным похолоданием трехлетней давности "Зверь с Востока — 2".

Подземные хранилища Европы продолжают "таять" из-за холодного фронта, названного по аналогии с сильным похолоданием трехлетней давности "Зверь с Востока — 2".

Со стороны России и стран Скандинавии на Европу обрушилась волна мороза и снегопадов. Ночные морозы держались на отметке минус десять градусов. Наполненность хранилищ топлива в регионе по состоянию на 14 февраля составила 42,65%, что на 4,86% ниже среднего уровня за последние пять лет.

Запасы газа в Германии сократились до 34,17%, в Австрии — до 45,28%. Чехия фиксирует снижение объемов газа до 41,08%, Польша — до 52,27%. Франция — до 30,07%. Запасы на Украине перевалили за экватор — до 48,64%. С 8 февраля, отбор газа из европейских хранилищ стабилизировался на отметке 1 млрд кубометров в сутки. Прогноз погоды грозит дальнейшим опустошением запасов сырья.