Путин ждет предложений по программам льготной ипотеки на следующие четыре года

Продумать порядок реализации льготных ипотечных программ до 2024 года поручил правительству и Центробанку президент России Владимир Путин.

Продумать порядок реализации льготных ипотечных программ до 2024 года поручил правительству и Центробанку президент России Владимир Путин.

В числе прочего глава государства ожидает экспертных мнений о возможности снизить ставку по программе ипотеки для семей, имеющих двух и более детей. Соответствующие доклады следует подготовить к 31 марта.

Зампред правления Сберабнка Кирилл Царев ранее отметил, что предложение ЦБ продлить льготную ипотеку под 6,5% после 31 июля только в регионах с трудной ситуацией на рынке жилья заслуживает внимания. Однако, по его словам, сворачивать программу необходимо постепенно, обращая внимание на наличие доступного предложения.