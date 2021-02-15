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20:27   15 Февраля 2021
Экономика

Путин ждет предложений по программам льготной ипотеки на следующие четыре года

Путин ждет предложений по программам льготной ипотеки на следующие четыре года

Продумать порядок реализации льготных ипотечных программ до 2024 года поручил правительству и Центробанку президент России Владимир Путин.

В числе прочего глава государства ожидает экспертных мнений о возможности снизить ставку по программе ипотеки для семей, имеющих двух и более детей. Соответствующие доклады следует подготовить к 31 марта.

Зампред правления Сберабнка Кирилл Царев ранее отметил, что предложение ЦБ продлить льготную ипотеку под 6,5% после 31 июля только в регионах с трудной ситуацией на рынке жилья заслуживает внимания. Однако, по его словам, сворачивать программу необходимо постепенно, обращая внимание на наличие доступного предложения.

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