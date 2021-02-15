20:27 15 Февраля 2021Экономика
Путин ждет предложений по программам льготной ипотеки на следующие четыре года
Продумать порядок реализации льготных ипотечных программ до 2024 года поручил правительству и Центробанку президент России Владимир Путин.
Продумать порядок реализации льготных ипотечных программ до 2024 года поручил правительству и Центробанку президент России Владимир Путин.
В числе прочего глава государства ожидает экспертных мнений о возможности снизить ставку по программе ипотеки для семей, имеющих двух и более детей. Соответствующие доклады следует подготовить к 31 марта.
Зампред правления Сберабнка Кирилл Царев ранее отметил, что предложение ЦБ продлить льготную ипотеку под 6,5% после 31 июля только в регионах с трудной ситуацией на рынке жилья заслуживает внимания. Однако, по его словам, сворачивать программу необходимо постепенно, обращая внимание на наличие доступного предложения.