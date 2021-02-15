Бывший сотрудник ФБК Серуканов объяснил провал акции с фонариками 14 февраля

Бывший юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Виталий Серуканов рассказал о попытках Леонида Волкова оправдаться после провальной акции с фонариками.

Бывший юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Виталий Серуканов рассказал о попытках Леонида Волкова оправдаться после провальной акции с фонариками.

По его словам, руководитель сети штабов Алексея Навального оторван от российской действительности, поскольку политического смысла в прошедшем мероприятии не было. Эксперт подчеркнул, что Волков сейчас "крутится буквально как уж на сковородке", пытаясь спасти положение.

В своем Telegram-канале соратник одиозного блогера написал, что в этот раз удалось "сломать шаблон". Однако Серуканов не сомневается, что эта публикация является лишь попыткой оправдаться за очевидный провал акции.

"Волков оторван от российской действительности, реальности, много лет не живет в России и действует по методичкам североамериканских фондов. Здесь полное несовпадение менталитетов и так далее", — заявил экс-юрист ФБК в беседе с "ПолитЭкспертом".

Также он отметил, что сейчас Волков остался в Литве фактически один. У него нет людей, которые могли бы что-то координировать в России. При этом для россиян прошедшая 14 февраля акция не несла какого-либо содержания или политического смысла. Серуканов уверен, что на Западе этот флешмоб еще мог иметь какое-либо значение в силу менталитета, но для граждан России это "полнейший абсурд".