Коновалов рассказал, как немцы заставят США «умыться» в ситуации с «СП-2»

Давление США на Германию из-за российского газопровода «Северный поток — 2» является губительным для самих американцев. Такое мнение высказал директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Давление США на Германию из-за российского газопровода «Северный поток — 2» является губительным для самих американцев. Такое мнение высказал директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

В ситуации вокруг «СП-2» происходит столкновение традиционных немецких ценностей с подчинением политике Соедиенных Штатов, которое продолжается с 1945 года. Именно тогда, как полагает Коновалов, ФРГ стала «протекторатом» США. Политолог напомнил, что в Германии предпочитают «играть вдолгую», а благосостояние немцев во многом основано на умении рационально расходовать деньги.

«У них очень прагматичный подход и к жизни, и к политике. Но сейчас происходит столкновение с другим подходом, который им навязали после Второй мировой войны, когда Германия стала протекторатом США»,— сказал Коновалов в программе «60 минут».

Эксперт усомнился в том, что Вашингтону удастся продавить Берлин по ☺Северному потоку — 2». Вместо этого США рискуют получить ответ со стороны союзника, для которого жесткая реакция станет не только защитой вложений, но и вопросом национального престижа.

«Политика американцев губительна для них самих по простой причине: есть ситуации, когда нельзя загонять своего самого верного и запуганного союзника в угол. В этом случае они действуют именно так. Во-первых, речь идет о больших деньгах. Во-вторых, у немцев еще существует понимание своего суверенитета. И они получают возможность поставить крестик под пунктом, что впервые после войны заставило американцев "умыться"», — резюмировал эксперт.

Ранее глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнс заявил, что Германия не должна обсуждать с США «механизм остановки» строительства «СП- 2» в случае возникновения проблем при транзите газа через Украину.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе порта Усть-Луга в Ленобласти, а конечная — в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства проекта. В начале зимы в Конгрессе и Сенате США приняли закон «Об оборонной политике», расширяющий возможности санкционного давления на другие страны и частные компании. Теперь Вашингтон может «законно» наказывать европейские предприятия за материальную поддержку российского газопровода.