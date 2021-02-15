Маргарита Юдина получила крупную сумму за статус "символа протеста"

Семья Маргариты Юдиной принципиально отказывается работать, предпочитая получать деньги в виде "символа протеста".

Семья Маргариты Юдиной принципиально отказывается работать, предпочитая получать деньги в виде "символа протеста".

Юдина преградила путь сотруднику правоохранительных органов во время незаконной акции 23 января, за что полицейский оттолкнул ее с дороги. После этого 54-летняя женщина стала по-своему знаменитой. Ее семья якобы живет на зарплату в 10 тысяч рублей в месяц. Сама Юдина (по ее словам) зарабатывает их в качестве репетитора, передает ФАН.

"Бедствующая" женщина известна тем, что скрывалась в Германии после того, как в России ей заинтересовались органы опеки за ужасное содержание детей. Однако она вернулась в РФ после того, как понадобилось бесплатное лечение для ее старшего сына-диабетика. Двое ее старших детей — Роберт (25 лет) и Ростислав (20 лет) также предпочитают не работать. Роберт к тому же владеет автомобилем.

Неформальное объединение "Команда 29" принялось создавать Юдиной образ "мученицы" и "жертвы режима" после случая 23 января. Они организовали сбор средств для семьи Юдиных, которые якобы живут на 10 тысяч. Сама Маргарита была вскоре перевезена в Санкт-Петербург, где теперь проживает на съемной квартире за 60 тысяч рублей.

Общая сумма переводов составила 1 507 791 рубль. Среди трат зафиксирована покупка смартфона для публикаций постов в Twitter и поддержки блогера Алексея Навального, оплата задолженностей в двух банках. Юдина продолжает отрабатывать полученные средства, очерняя Россию.