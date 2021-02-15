Верховный суд внес в Госдуму проект понятия "уголовный проступок"

Проект о введении в законодательство понятия "уголовный проступок" внес на рассмотрение Госдумы Верховный суд РФ.

Проект о введении в законодательство понятия "уголовный проступок" внес на рассмотрение Госдумы Верховный суд РФ.

Согласно документу, опубликованному в электронной базе данных ГД, под уголовным проступком предлагается понимать преступление небольшой тяжести, совершенное впервые, за которое УК РФ не предусмотривает наказание в виде лишения свободы.

Уточняется, что деяния, за которые предусмотрена уголовная ответственность, не будут попадать под определение уголовного проступка, если человек ранее уже был привлечен за них к административной ответственности.

Помимо этого, к данной категории предлагается не относить умышленное причинение легкого вреда здоровью, преступления против военной службы, а также деяния, криминальный характер которых обусловлен особой значимостью уголовно-правовой охраны соответствующих отношений в обществе.

Авторы проекта указали на то, что уголовный проступок должен содержать все признаки преступления, являться общественно опасным, но при этом его опасность для общества должна быть минимальной, также как и опасность лица, совершившего этот проступок. Это позволит применить к нему меры уголовно-правового характера, не являющиеся уголовным наказанием.