Перестрелки в двух ТЦ Южной Каролины обернулись гибелью юного американца

Две перестрелки случились на День святого Валентина в Южной Каролине. Обе произошли в торговых центрах, один — в Финиксе, а другой — в Северном Чарльстоне.

Две перестрелки случились на День святого Валентина в Южной Каролине. Обе произошли в торговых центрах, один — в Финиксе, а другой — в Северном Чарльстоне.

Результатом внезапной стрельбы стала гибель одного гражданина США, а также ранения еще четверых его сограждан. О трагедии сообщает издание Usa Today.

Первый сигнал о перестрелке получила полиция Финикса, куда сообщили о ссоре двух мужчин внутри торгового центра Desert Sky Mall. Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружили в одном из торговых павильонов двух американцев с огнестрельными ранениями.

По предварительной информации, выяснять отношения принялись клиент и сотрудник торговой точки. После того, как мирным путем достигнуть консенсуса не удалось, оппоненты достали оружие и выстрелили друг в друга. Правоохранители заявили, что своими действиями американцы нанесли друг другу серьезные ранения. Пострадавших стрелков доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. К сожалению, пули задели и третьего посетителя торгового центра, который впоследствии скончался.

Второй инцидент случился в торговом центре Northwoods в Северном Чарльстоне, где вооруженный человек ранил троих американцев в общей зоне молла. После поступления сигнала о стрельбе был отдан приказ об эвакуации заведения. Когда посетители были выведены из торгового центра на безопасное расстояние, сотрудники экстренных служб вошли внутрь и нашли троих пострадавших. Отмечается, что двое из них не получили серьезных травм, а третьему отделаться малой кровью не удалось: мужчину отвезли в местную больницу в тяжелом состоянии.

Стрелок скрылся с места происшествия, однако его успели запечатлеть камеры внутреннего видеонаблюдения. Теперь полицейские Северного Чарльстона работают с материалами камер, свидетелями нападения и ищут подозреваемого в преступлении.