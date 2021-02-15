Российским БМПТ «Терминатор» найдут нишу в оперативно-тактическом звене

Минобороны РФ начало рассчитанную на год программу испытаний пробной партии БМПТ (боевых машин поддержки танков) «Терминатор – 2», по итогам которой будет принимать решение об их серийной закупке.

Минобороны РФ начало рассчитанную на год программу испытаний пробной партии БМПТ (боевых машин поддержки танков) «Терминатор – 2», по итогам которой будет принимать решение об их серийной закупке.

Военные всесторонне изучат новый вид бронетехники, судьба которого до успешной проверки в условиях сирийской военной операции оставалась неизвестной. Теперь же боевым машинам предстоит пройти интенсивные тактические и технические испытания.

Об этом со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщает газета «Известия».

«Боевые машины поддержки танков будут опробовать в режиме полной интеграции в состав общевойсковых соединений на базе 90-й танковой дивизии Центрального военного округа», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что первую проверку БМПТ «Терминатор» прошли на прошлогодних учениях «Кавказ-2020», где в ходе нескольких эпизодов была проверена возможность их интеграции на поле боя.

В ходе предстоящих испытаний новые машины пройдут всестороннюю обкатку и стрельбы в разных погодных условиях и в разные времена года. БМПТ будут испытаны в качестве поддержки танковых и мотострелковых подразделений. Кроме того, «Терминаторам» предстоит пройти проверку в процессе разрушения огневых точек, борьбы со вражеской бронетехникой и подавления пехоты противника, представляющей опасность для танков. А также БМПТ проверят на возможность обеспечения противовоздушной обороны боевых порядков, в первую очередь в качестве средства борьбы с небольшими беспилотниками.

На минувшей неделе в Минобороны рассказали о первом этапе эксперимента с использованием восьми «Терминаторов», которые поступили в распоряжение Центрального военного округа 1 декабря 2020 года. Ведомство изучило управляемость и возможности оснащения оружием этих боевых машин, а также уже прошли первые боевые стрельбы.

«Когда эти машины разрабатывались, не было полного понимания, как они будут действовать на поле боя, В ходе уже проведенных маневров с их участием экипажи учились стрелять с места и с хода, осваивали новую технику. Теперь военным предстоит изучить эту технику не только технически, но и тактически. Это включает в себя большой комплекс задач, начиная от места БМПТ в боевом порядке и заканчивая организацией всех видов боевого обеспечения» — приводит издание слова военного эксперта Виктора Мураховского.

В ходе комплексных экспериментов появится ясность с жизнеспособностью самой концепции подобной техники, а также найдена ниша в оперативно-тактическом звене, соответствующая этим боевым машинам. Также Министерству обороны нужно определиться со штатной и организационной структурой подразделений, которые будут оснащены «Терминаторами».

А помимо этого, необходимо определиться с поставками боеприпасов и горюче-смазочных материалов для новых машин, и тем, как это будет организовано на уровне бригады, полка и батальона. А также с проведением ремонта – какие работы сможет выполнять экипаж, а какие – ремонтными подразделениями, добавил эксперт.

После того, как будут получены ответы на все поставленные вопросы, специалисты напишут к БМПТ «Терминатор» необходимые наставления, руководства и другие нормативные документы.