Якутский школьник сломал учительнице нос

Преподавательница Урасалахской средней школы попала в больницу после нападения своего ученика-десятиклассника, сообщили в ГУ МВД по Республике Саха (Якутия).

Преподавательница Урасалахской средней школы попала в больницу после нападения своего ученика-десятиклассника, сообщили в ГУ МВД по Республике Саха (Якутия).

По данным правоохранителей, на уроке русского языка между школьником и 30-летней учительницей произошел конфликт. Женщина сделала подростку замечание, в ответ на это он вышел из кабинета. Когда урок закончился, старшеклассник подкараулил педагога в коридоре и ударил.

На место ЧП приезжали полиция, скорая помощь и комиссия ПДН. У пострадавшей на лице образовалась гематома, позднее врачи диагностировали перелом носа.

Известно, что малолетний агрессор живет в благополучной семье и ранее не состоял на профилактическом учете. На его родителей составили административные протоколы.