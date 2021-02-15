Фанаты Бузовой активно участвовали в ее челлендже в День всех влюбленных

Почитатели творчества певицы Ольги Бузовой приняли участие в TikTok-челлендже, который посвящен Дню всех влюбленных.

Почитатели творчества певицы Ольги Бузовой приняли участие в TikTok-челлендже, который посвящен Дню всех влюбленных.

Интернет-флешмоб проходил под тегом #ЯСебяЛюблю. Для участия в нем необходимо было снять видео под песню певицы "Грустный трек" и добавить соответствующий хештег.

"Для того, чтобы стать счастливым, нужно полюбить себя. Поэтому, кто одинок — говорите себе: "я люблю себя", а за любовь к себе я буду дарить вам подарки от Apple", — написала Бузова.

В челлендже приняли участие более десяти тысяч человек. Суммарное количество просмотров превысило 11 миллионов. Стоит отметить, что фанаты Бузовой показали куда более живую активность, чем сторонники сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) Леонида Волкова, который попытался принудить людей выйти на улицу с фонариками в День всех влюбленных.