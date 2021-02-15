Череповецкий суд доказал присутствие "любви повара" в салате

Суд отказал в иске мужчине, который не обнаружил в своем салате "любви повара". Владельцы ресторана доказали, что ингредиент был, но посетитель его не заметил.

Суд отказал в иске мужчине, который не обнаружил в своем салате "любви повара". Владельцы ресторана доказали, что ингредиент был, но посетитель его не заметил.

Салат, как сообщила пресс-служба судов Вологодской области, состоял из мякоти апельсина, красного лука, мяса утки, рукколы, шампиньонов, болгарского перца и кедрового ореха. В меню заведения было указано, что в блюде присутствует "любовь повара", но мужчина ее не почувствовал.

Тогда череповчанин решил, что ресторан, как и сам салат, нарушает его права как потребителя и подал иск в суд. Свое разочарование мужчина оценил в 8 тысяч рублей, но проиграл. Рестораторы пояснили, что "любовь" заключалась в особой заправке. Суд, в свою очередь, изучил рецепт и встал на сторону предпринимателей.