Десять лет в Афганистане. Почему ввод войск нельзя назвать роковой ошибкой СССР

В этот день, 15 февраля 1989 года, советские солдаты покинули территорию страны, с названием которой до сих пор ассоциируется необъяснимый кровопролитный конфликт.

15 февраля 1989 года завершился десятилетний конфликт, унесший жизни тысяч советских военнослужащих. В этот день, ровно 32 года назад, территорию Афганистана покинули последние соединения 40-й армии.

Последним военнослужащим, прошедшим по мосту Дружбы через Амударью, стал генерал-лейтенант, командующий Ограниченным контингентом в Афганистане Борис Громов. Тогда будущий губернатор Московской области, спрыгнув с бронетранспортера, пересек границу пешком.

Однако за его спиной все еще оставались подразделения пограничников, которые прикрывали вывод войск, а несколько сотен военных и вовсе находились в плену у душманов — афганских моджахедов.

Мнения экспертов по поводу вмешательства СССР в афганский конфликт до сих пор расходятся. Одни полагают, что советское руководство совершило роковую ошибку, введя войска в регион. Другие считают, что Афганистан ни при каких обстоятельствах нельзя было оставлять без присмотра. Об удачах и провалах афганской кампании вспоминает «Политика Сегодня».

Почему СССР ввел войска

За год до ввода советских войск политическая ситуация в Афганистане обострилась. В конце апреля 1978 года в результате военного переворота к власти в стране пришли коммунисты из Национально-демократической партии (НДПА). Была провозглашена Демократическая Республика Афганистан (ДРА). Однако против такого курса выступила оппозиция, преследовавшая интересы консервативного исламского мира.

Причем, конфликт интересов начался в Афганистане многим раньше — в 1973 году, когда экс-премьер-министр тогда еще светской страны Мухаммед Дауд, будучи двоюродным братом падишаха Мухаммеда Захира-шах, воспользовался отъездом монарха в Италию и совершил переворот. Именно после этого руководство Советского Союза, которое поддерживало дружеские отношения с Захир-шахом, затаило обиду на Дауда.

В 1978 году новое руководство страны успело нейтрализовать Дауда и подписать в СССР Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Однако не смогло удержать вертикаль власти: лидер НДПА Нура Мохаммад Тараки был убит заговорщиками во главе с своим заместителем Хафизуллой Амином, который объявил себя новым руководителем государства.

АМИН ХАФИЗУЛЛА. Президент Афганистана Хафизулла Амин пригласил в страну советские войска, которые его и убили - https://t.co/2EZSctpgyq pic.twitter.com/zVnj2kHlkb — SIght REAL (@real_sight) December 24, 2016

Амин, чтобы удержаться у власти, пустил в ход массовые репрессии. Политика НДПА вскоре перестала находить отклик у местных жителей, абсолютное большинство которых вели традиционный исламский образ жизни. В стране развязалась гражданская война.

Борьбу против социалистического правительства вели моджахеды («борцы за свободу») — боевики исламских оппозиционных группировок. Сейчас уже не секрет, что НАТО во главе с США поставляли им оружие и боеприпасы.

СССР опасался, что к власти придут силы, поддерживаемые Вашингтоном.

12 декабря 1979 года Кремль принял решение ввести войска в Афганистан на основании Договора о дружбе, Уставе ООН о праве государств на самооборону от внешней агрессии, а также удовлетворить просьбу руководства Афганистана о военной помощи.

Первоначально планировалось, что советские войска возьмут под охрану важные объекты в республике. Вступать в открытый конфликт с вооруженной исламистской оппозицией не предполагалось.

Не заладилось сразу

Новоиспеченный афганский лидер Амин поначалу поблагодарил СССР за решение оказать военную помощь. Он даже поручил всячески содействовать советским войскам, которые спустя некоторое время начали операцию «Шторм» — штурм кабульской резиденции Амина.

Штурмовая группа численностью порядка 700 бойцов взяла Тадж-бек за 45 минут. Его охраняли более двух тысяч человек. В результате нападения была достигнута одна из главных целей — Хафизулла Амин был убит. Новым генсеком назначили просоветского Бабрака Кармаля, который провозгласил «второй этап революции».

25 декабря 1979 года началась Операция «Шторм-333» начало афганской войныhttps://t.co/KOZI4uUHU1 pic.twitter.com/8BFFlg8TxX — MANGUST (@mamgust) December 24, 2017

Однако при штурме не удалось избежать жертв среди советских военнослужащих. Так, погибли 20 военных, а также руководитель операции — полковник Григорий Бояринов. Советскую армию не оградил от смертей даже усиленный контроль над всеми афганскими средствами ПВО.

Затяжная война

Военное присутствие СССР в Афганистане продолжалось около 10 лет. Период с марта 1980 по апрель 1985 года стал наиболее трагическим в истории советского военного контингента. А самые большие потери — более 2 тыс. человек — СССР понес в 1984.

Высокая смертность при операциях во многом объяснялась дезориентацией командования. Советские войска действовали на непривычной территории, которую, хорошо знали моджахеды.

В частности, за время Кунарского наступления при первом же столкновении войск ВДВ с моджахедами погибли 37 военнослужащих. Общие потери за рейд достигали 52 человек.

Еще одна печальная страница Афганской войны — тоннель на перевале Саланг. 23 февраля 1979 года в нем из-за образовавшейся пробки задохнулись 16 человек. Спустя три года на том же месте вне тоннеля под сводами погибли почти 180 человек, среди которых 62 — советские военные. В 1985 году насмерть замерзли еще 17 человек после ночевки у ледника в ущелье Шутунь.

Тоннель Саланг, был построен советскими инженерами метростроевцами в 1958-1964 годах. В горах на высоте 3200-3300 метров над уровнем моря и протяжённостью 2676 метров. pic.twitter.com/MZsUkXp68s — Serg Wысоцкий (@SergAibertich) February 15, 2020

В том же 1985-м Ограниченный контингент советских войск в Афганистане достиг 108,8 тысячи человек. Страна, уже испытывавшая экономические проблемы, тратила десятки миллионов рублей из бюджета на содержание огромной армии в чужой стране.

Ряд историков полагает, что затянувшийся конфликт стал толчком к развалу на тот момент одной из сверхдержав. Страны-участницы Варшавского договора и представители социалистического лагеря испугались вероятности быть втянутыми в войну. Русофобские настроения усилились на Западе и охватили исламский мир, который до этого расценивал СССР как дружественное государство.

Домой, но не все

В апреле 1988 года в Швейцарии было подписано Женевское соглашение об урегулировании ситуации вокруг ДРА. Гарантами тогда выступили СССР и США.

Согласно документу, Москва должна была поэтапно вывести военнослужащих до 15 февраля 1989 года, а США и Пакистан — прекратить поддержку повстанцев.

Официальная статистика гласит, что за все время вооруженного конфликта в плен попали 417 советских военнослужащих. Лишь 130 из них были освобождены до вывода советских войск. Вызволение остальных не удалось обговорить Женевскими соглашениями. Более ста пленных погибли, в том числе, пытаясь выбраться самостоятельно.

Мнение эксперта

Участник боевых действий, зампредседателя Российского союза ветеранов Афганистана, член Высшего совета «Единой России» Франц Клинцевич назвал главной ошибкой руководства СССР именно вывод советских войск из Афганистана. Он твердо уверен: присутствие контингента в регионе нужно было сохранять.

«Выводить войска из Афганистана нельзя было. Может быть, держать в виде ограниченного контингента в 120 тысяч военных не нужно было, но виска оставить было необходимо и свое представительство. И тогда многие вещи прошли бы по-другому», — не сомневается собеседник «Политики Сегодня».

По мнению Клинцевича, СССР потерял бы гораздо больше, не вмешавшись в конфликт. В частности, пребывание советских военнослужащих на целых 10 лет оттянуло распад государства, не сомневается эксперт.

«Вводить войска в Афганистан было нельзя, а не вводить — невозможно. Когда мы были в Афганистане, там было только два завода, которые производили наркотики для медицинских целей, а за время пребывания там американцев их количество увеличилось до 1 670 штук. Это все хлынуло через разные каналы, через постсоветские республики. Американские военные понимали, что это развращает страну, дискредитирует ее, угнетает и ослабевает. Не учитывать это сегодня — тоже не очень правильно», — отметил собеседник издания.

Признание Верховным советом СССР афганской кампании ошибочной Клинцевич связывает с «глупостью и самобичеванием».

«Все эти заявления были сделаны в угоду некой конъюнктуре, что привело к серьезным трагедиям. Отцы и матери, которые отдали родине служить своих сыновей, — говорить, что их дети погибли, не защищая свою страну, а по чьей-то ошибке… Это же ужасное безумие», — подытожил Клинцевич.

По официальным данным Минобороны СССР, с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в Афганистане прошли службу 620 тысяч советских военнослужащих. За время десятилетнего конфликта погибли 15 051 человек (данные исследования Кривошеева "Россия и СССР в войнах XX века").