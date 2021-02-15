Провал "дворовой акции" Навального показал отсутствие перспектив у сторонников блогера

Флешмоб с фонариками, организованный в поддержку Алексея Навального, показал, что перспектив у соратников блогера нет, заявил политолог Армен Гаспарян.

Флешмоб с фонариками, организованный в поддержку Алексея Навального, показал, что перспектив у соратников блогера нет, заявил политолог Армен Гаспарян.

Суть акции в поддержку основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) заключалась в том, чтобы выйти во двор, включить фонарик на телефоне и постоять с ним на улице. Однако массовости "дворового" флешмоба не наблюдалось.

Все это говорит о том, что реальная поддержка блогера — не 100 млн просмотров к ролику, снятого в киностудии, а в лучшем случае пара сотен, отметил Гаспарян на своем YouTube-канале. По его словам, на улицы российских городов вышел "странный контингент", преимущественно "эксклюзивные дистрибьюторы революции". Несмотря на это, лояльные "оппозиции" СМИ громогласно объявили, что акция состоялась, пишет Nation News.

Таким образом, произошла кремация "движа" Навального, считает политолог. Все соратники основателя ФБК поняли, что никаких перспектив у этого движения не было.