Дело о получении взятки стало причиной ареста замначальника УМВД по Самаре

Следственный комитет сообщил об аресте замначальника УМВД по Самаре Вячеслава Хомских.

Следственный комитет сообщил об аресте замначальника УМВД по Самаре Вячеслава Хомских.

Мера пресечения связана с уголовным делом о получении взятки. Мужчину заключили под стражу на два месяца до 14 апреля.

Следствие предполагает, что Хомских мог получить автомобиль "Нива" от ОПГ "Законовские" в 2011 году. В органах считают, что замначальника УМВД мог заниматься покровительством в обмен на денежные средства.