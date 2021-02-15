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18:46   15 Февраля 2021
Происшествия

Дело о получении взятки стало причиной ареста замначальника УМВД по Самаре

Дело о получении взятки стало причиной ареста замначальника УМВД по Самаре

Следственный комитет сообщил об аресте замначальника УМВД по Самаре Вячеслава Хомских.

Мера пресечения связана с уголовным делом о получении взятки. Мужчину заключили под стражу на два месяца до 14 апреля.

Следствие предполагает, что Хомских мог получить автомобиль "Нива" от ОПГ "Законовские" в 2011 году. В органах считают, что замначальника УМВД мог заниматься покровительством в обмен на денежные средства.

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#взятка #арест #самара

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