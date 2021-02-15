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18:11   15 Февраля 2021
Общество

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили борьбу с пандемией коронавируса

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили борьбу с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд обсудили ход борьбы с пандемией коронавируса.

В том числе обсуждалась возможность использования российской вакцины против COVID-19 в королевстве. Беседа состоялась по телефону, сообщили в Кремле.

Собеседники выразили заинтересованность в наращивании взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах между двумя государствами. Российский лидер и наследный принц также обменялись мнениями по поводу договоренностей в формате "ОПЕК плюс". Кроме того, они затронули происходящее в Сирии и в зоне Персидского залива.

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