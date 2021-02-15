Российские вакцины от COVID-19 протестируют на новых штаммах вируса

Противокоронавирусные вакцины российского производства собираются проверить на новых штаммах SARS-CoV-2 по поручению президента РФ Владимира Путина.

Противокоронавирусные вакцины российского производства собираются проверить на новых штаммах SARS-CoV-2 по поручению президента РФ Владимира Путина.

Глава государства распорядился провести исследования, которые покажут, насколько вакцины от COVID-19 эффективны против новых мутаций вируса-возбудителя инфекции.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершил исследование реакции организма пожилых людей на вакцину от COVID-19 в начале февраля. Результаты испытания оказались положительными.