В Бундестаге призвали не обсуждать с США будущее «Северного потока —2»

Транспорт сжиженного природного газа из США «дороже, чем российский газ», добавил глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Германия не должна обсуждать с США «механизм остановки» строительства газопровода «Северный поток — 2» в случае возникновения проблем при транзите газа через Украину. Об этом заявил глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнс в понедельник, 15 февраля.

«Приветствую тот факт, что при президенте [Джо] Байдене Соединенные Штаты проявляют большую готовность разговаривать. Однако остановка "Северного потока – 2" не подлежит обсуждению», — цитирует его ТАСС.

Эрнс также посчитал «совершенно неприемлемым» предложение, которое, по данным СМИ, сделал США министр финансов Германии Олаф Шольц. Чиновник якобы выразил готовность вложить до одного миллиарда евро в строительство в ФРГ двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа (СПГ) в ответ на то, что Вашингтон не введдет санкции против «СП-2».

По мнению Эрнса, тем самым немецкая сторона поддалась бы на попытки шантажа со стороны США. Он указал на то, что транспорт СПГ из США «дороже, чем российский газ».

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила, что власти ФРГ якобы готовы обсуждать с США возможность применения к трубопроводу «механизма отключения», то есть прекращения поставок газа по трубопроводу в случае сокращения Россией объемов транспортируемого через Украину газа. При этом в ФРГ но отвергают автоматизм, к которому стремятся в Вашингтоне.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе порта Усть-Луга в Ленобласти, а конечная — в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства проекта. В начале зимы в Конгрессе и Сенате США приняли закон «Об оборонной политике», расширяющий возможности санкционного давления на другие страны и частные компании. Теперь Вашингтон может «законно» наказывать европейские предприятия за материальную поддержку российского газопровода.