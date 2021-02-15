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18:02   15 Февраля 2021
Происшествия

Грузины с ножами напали на украинцев в Польше

Грузины с ножами напали на украинцев в Польше

Четверо вооруженных граждан Грузии напали на троих украинцев в польском Серакуве, передает Naszemiasto. Их уже задержала полиция.

Сообщается, что грузины сбежали с места преступления, оставив раненых истекать кровью. Мотивы нападения пока не установлены, основаная версия — конфликт на национальной почве.

Один из пострадавших смог добраться до ближайшего магазина и попросить помощи. Кроме того, драку заметил один из жильцов соседнего дома и вызвал полицию и скорую помощь. Раненые украинцы находятся под присмотром врачей, а их оппонентов задержали сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас граждане Грузии находятся под стражей, где будут дожидаться суда. Им уже предъявили обвинения в избиении и причинении тяжкого вреда здоровью.

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#польша #украинцы #грузины

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