Грузины с ножами напали на украинцев в Польше

Четверо вооруженных граждан Грузии напали на троих украинцев в польском Серакуве, передает Naszemiasto. Их уже задержала полиция.

Четверо вооруженных граждан Грузии напали на троих украинцев в польском Серакуве, передает Naszemiasto. Их уже задержала полиция.

Сообщается, что грузины сбежали с места преступления, оставив раненых истекать кровью. Мотивы нападения пока не установлены, основаная версия — конфликт на национальной почве.

Один из пострадавших смог добраться до ближайшего магазина и попросить помощи. Кроме того, драку заметил один из жильцов соседнего дома и вызвал полицию и скорую помощь. Раненые украинцы находятся под присмотром врачей, а их оппонентов задержали сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас граждане Грузии находятся под стражей, где будут дожидаться суда. Им уже предъявили обвинения в избиении и причинении тяжкого вреда здоровью.