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17:49   15 Февраля 2021
Происшествия

В Химках безработные родители снимали и выкладывали в сеть порно со своими детьми

В Химках безработные родители снимали и выкладывали в сеть порно со своими детьми

В Подмосковье супруги зарабатывали на съемках порнографических фильмов со своими несовершеннолетними детьми. Ролики с их участием попадали в интернет.

Стражи порядка в Химках узнали о том, что безработные родители снимают на камеру оргии со своими дочерьми четырех и восьми лет. Об этом сообщили в полиции.

Подозреваемых по резонансному делу разыскали. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

Силовики выяснили, что родители таким образом пытались заработать денег. Видео эротического характера с детьми снимались после употребления спиртных напитков и наркотиков.

Злоумышленники задержаны, их поместили в изолятор. Если их вина будет доказана в суде, то им грозит до 15 лет лишения свободы.

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#дети #ролик #порно

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