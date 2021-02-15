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17:42   15 Февраля 2021
Политика

Лавров проведет встречу со спецпосланником ООН по Сирии на этой неделе

Лавров проведет встречу со спецпосланником ООН по Сирии на этой неделе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном 18 февраля, сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава внешнеполитического ведомства обсудил с Педерсеном работу Конституционного комитета Сирии. Дипломаты сошлись на мнении, что навязывание ограничений для выработки предложений по конституционной реформе в Сирии неприемлемо.

Кроме того прозвучал тезис, что необходимо создать условия для плодотворного внутрисирийского диалога. Страна не нуждается во вмешательстве извне.

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#сирия #оон #лавров

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