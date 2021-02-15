Лавров проведет встречу со спецпосланником ООН по Сирии на этой неделе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном 18 февраля, сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном 18 февраля, сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава внешнеполитического ведомства обсудил с Педерсеном работу Конституционного комитета Сирии. Дипломаты сошлись на мнении, что навязывание ограничений для выработки предложений по конституционной реформе в Сирии неприемлемо.

Кроме того прозвучал тезис, что необходимо создать условия для плодотворного внутрисирийского диалога. Страна не нуждается во вмешательстве извне.