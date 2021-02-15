Вассерман разгадал предупреждение Путина в Давосе

США и большинство других капиталистических стран имеют достаточно финансовых обязательств, исполнять которые они больше не в состоянии. Они заинтересованы в том, чтобы обнулить все долги, и с этой целью они готовы устроить мировой экономике «черный день».

Соединенные Штаты Америки и большинство других капиталистических стран имеют достаточно финансовых обязательств, исполнять которые они больше не в состоянии. Они заинтересованы в том, чтобы обнулить все свои долги, и с этой целью они готовы устроить мировой экономике «черный день».

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Аврора» заявил известный российский телеведущий, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

По его словам, в условиях нарастающего экономического кризиса старая модель мирового разделения труда неизбежно будет разрушена, весь вопрос заключается лишь в том, когда это произойдет. При этом, если для одних стран этот кризис позволит избавится от лишних обязательств, то для других стран и даже для целых континентов он может обернуться «черным днем».

«Разгромом старой модели, как это ни странно, займутся именно ее самые ярые адепты. Они уже начали думать над тем, как это сделать», — отмечает аналитик.

На прошедшем недавно Всемирном экономическом форуме в Давосе как раз собрались все ведущие «капитаны мирового бизнеса», заявил Вассерман, растерянные из-за того, что пандемия коронавируса ускорила течение кризиса, разрушающего либеральную модель экономики и капитализм. Оказалось, что они больше не могут зарабатывать деньги прежним способом и ищут новый путь.

«Один из вариантов того, как может выглядеть экономика после кризиса, судя по всему, есть у президента России Владимира Путина. Он сказал об этом прямым текстом, чем вызвал неподдельный интерес у всех, кто вообще не ожидал от российского лидера ничего подобного», — добавил эксперт.

При этом российский лидер дал понять, что раскроет этот план только тем странам, которые пойдут одним путем с Москвой.

В заключение Вассерман добавил, что любой новый путь, которым намерена пойти мировая элит, в любом случае предполагает обнуление всех своих прошлых обязательств и договоренностей. США, например, должны каким-то образом списать свои долги. И у большей части других капиталистических стран тоже хватает финансовые обязательства, которые они хотели бы списать. Поэтому им и нужен «черный день», который позволит списать все разом. Одним из вариантов такого «черного дня», и худшим из всех возможных, станет, по словам аналитика, новая мировая война.