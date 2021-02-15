Лавров назвал кризис на Украине в 2014 году главным "унижением" Евросоюза

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ответ ЕС на визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ответ ЕС на визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

В Евросоюзе поездку Борреля назвали "унизительной". В ответ Лавров заявил, что настоящим "унижением" для Евросоюза стала беспомощность Брюсселя во время кризиса на Украине в 2014 году.

"Евросоюз показал свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша", — заявил российский министр.

Выступая на пресс-конференции, глава МИД РФ отметил, что украинской оппозиции было все равно на мнение Евросоюза и подписи, не желая выполнять никакие договоренности. Именно в этот момент и состоялось главное унижение Евросоюза, заключил он.

Ранее Лавров заявил, что разрыв отношений России и ЕС происходит уже давно, передает телеканал "360". Инициатором процесса является Евросоюз, считает он.